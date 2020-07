Jetzt wird es spannend! Die Vorfreude bei den Promi Big Brother-Fans dürfte in den vergangenen Wochen bereits stark gestiegen sein – der Grund: Das beliebte TV-Format flimmert dieses Jahr anstatt der üblichen zwei Wochen, sogar ganze drei Wochen über die Mattscheiben. Außerdem wurde berichtet, dass die Ausstrahlung der Realityshow schon am 7. August beginnen soll. Doch jetzt gibt es noch einen Grund mehr zur Freude: Die ersten vier Kandidaten, die schon bald in den berühmten TV-Container einziehen, sollen angeblich feststehen!

Unter anderem habe Jasmin Tawil (37) offenbar bereits den Vertrag für ihre "Promi Big Brother"-Teilnahme unterschrieben, wie Bild berichtet. Die Ex-Frau des deutschen Musikers Adel Tawil (41) würde damit ihr TV-Comeback feiern, denn bis zum Jahr 2008 spielte sie bei GZSZ mit. Zusätzlich soll auch der Comedian Udo Bönstrup (26) als Kandidat an dem Format teilnehmen. Bisher unterhielt er seine Fans vor allem mit seinen lustigen Internet-Clips.

Für ordentlich Stimmung im kultigen Container dürfte Lorenz Büffel sorgen. Der "Johnny Däpp"-Interpret ist vor allem als Ballermann-Star bekannt. Auch Adela Smajic soll scheinbar zugesagt haben. Die Influencerin hat auch schon etwas TV-Erfahrung, denn sie suchte als Bachelorette im Schweizer Fernsehen nach der großen Liebe.

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

Anzeige

Public Address / ActionPress Jasmin Tawil 2006

Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel, Schlagersänger

Instagram / adela_bachelorette2018 Adela Smajic, Moderatorin

Freut ihr euch schon auf die kommende Staffel von "Promi Big Brother"? Ja, ich kann es kaum abwarten! Na ja, geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de