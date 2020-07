Endlich wurden die Like Me – I’m Famous-Teilnehmer bestätigt! In dem neuen Trash-Format kämpfen zehn Stars darum, in der Beliebtheitsskala ganz oben zu landen. Dafür ziehen sie gemeinsam in eine luxuriöse Villa und vergeben dort – wie auf Social Media – gegenseitig Likes. Der Gewinner darf sich am Ende nicht nur über die größte Beliebtheit, sondern auch über 100.000 Euro freuen. Nachdem die Besetzung zuvor bereits teilweise durchgesickert war, steht sie jetzt auch offiziell fest: Diese zehn Promis begeben sich auf die Jagd nach Likes!

Gleich mehrere Ex-Kuppelshow-Kandidaten wollen sich das Preisgeld mit ihrem Charme erspielen: So bestätigt RTL, dass die Bachelorette-Bekanntheiten Aurelio Savina (42) und Filip Pavlovic (26) mit von der Partie sind. Besonders interessant könnte das Wiedersehen von Yasin Cilingir und Dijana Cvijetic (26) werden. Bei Love Island zeigte Yasin sich noch schwer beeindruckt von der Schweizerin. Heute ist er verlobt und wird Vater – ob er trotzdem Likes an Dijana verteilen wird?

Auch mit den Ex-Dschungelcamp-Zicken Sarah Knappik (33), Helena Fürst (46) und Melanie Müller (32) könnte es explosiv werden. Neben diesen bekannten Trash-TV-Bekanntheiten wollen sich auch drei weitere Promis der Herausforderung stellen, ganz ohne Filter bewertet zu werden: Entertainer Don Francis, Ex-DSDS-Kandidatin Juana Princess und Ex-Köln 50667-Darsteller Alexander Molz (24). Aber was glaubt ihr: Wer hat das Zeug zum Sieg? Verratet es in unserer Umfrage.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

