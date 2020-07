Wer ist die Schönste im ganzen Land? Seit Jahrhunderten gelten besonders die Königinnen und Prinzessinnen eines Landes als Stil-Ikonen, die modische Trends setzen. So haben unter anderem schon Herzogin Kate (38), Prinzessin Victoria von Schweden (43) oder auch Queen Elizabeth II. (94) mit ihren Outfits Modegeschichte geschrieben. Nicht ganz unwichtig ist dabei aber auch das eigentliche Aussehen der royalen Damen. Ein Arzt will nun ermittelt haben, welche aller Monarchinnen die schönste ist!

Der Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva erläuterte gegenüber Daily Mail: "Diana (✝36), Meghan (38) und Kate sind alle drei sehr schöne Frauen. Aber wenn man bei ihnen den 'Goldenen Schnitt' anwendet, dann steht Prinzessin Diana an erster Stelle." Mit der besagten Formel, die aus der griechischen Antike stammt, hatte der Chirurg zuvor die Portraits aller Royal-Ladys weltweit analysiert – dabei werden die Gesichter in ihrer Proportion und Symmetrie rechnerisch abgeglichen. Daraus kann auf den Grad der physischen Schönheit geschlossen werden. Die Ergebnisse der Royal-Damen zeigten, dass Diana die schönste Monarchin sei: Die verstorbene Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (35) bekam in den Kategorien Nase, Augenbrauen, Stirn und Gesichtsform die volle Punktzahl!

Am wenigsten Punkte erhielt Lady Di für ihre Lippen und ihr Kinn. Ganz knapp hinter ihr liegt Königin Rania von Jordanien, dicht gefolgt von Grace Kelly (✝52), der Prinzessin von Monaco. Auf Rang vier landet Meghan. Herzogin Kate belegt den fünften Platz.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana bei einem Lunch 1996 in London

Anzeige

Getty Images Königing Rania von Jordanien im Weißen Haus, Juni 2015

Anzeige

Getty Images Grace Kelly, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de