Was für ein süßer Liebesrückblick! Damit hätte wohl anfangs niemand gerechnet: Vor gut vier Jahren lernten sich Janni (29) und Peer Kusmagk (45) im Nackt-Kuppelformat Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen. Und daraus sollte sich dann doch tatsächlich die ganz große Liebe entwickeln! 2017 gaben sich die beiden dann das Jawort. Und mittlerweile hat das Paar zwei Kinder, Emil-Ocean (2) und Yoko (1), und lebt mit ihnen seinen ganz persönlichen Freigeist-Traum mit zahlreichen Reisen rund um den Globus. An diese vergangenen, aufregenden Jahre, in denen die Liebe immer nur noch weiter gewachsen ist, erinnert sich Janni nun in einem rührenden Beitrag anlässlich des dritten Hochzeitstages zurück!

Auf Instagram teilte Janni ein Foto von ihrer Bulli-Reise durch Frankreich. Glücklich posiert die vierköpfige Familie vor ihrem Reisemobil – ein Foto, das das Leben der Kusmagks perfekt beschreiben dürfte und damit wohl das passende Motiv darstellt, um dazu die Zeit mit Jannis Traummann in Worte zu fassen: "Zwei Kinder, drei Umzüge. Um die ganze Welt gereist... und wieder zurück. So viele Erlebnisse, Momente", beginnt die Surferin ihre poetische Liebeserklärung. Zahlreiche Ups und Downs habe das Duo gemeinsam bewältigt, viele Orte auf der Welt gemeinsam gesehen. "Träumen, ausprobieren, hinfallen, aufstehen. Stärker denn je ist unser WIR", zog sie ihr Fazit, das ganz deutlich macht, wie glücklich sie in ihrer Ehe ist. "Lebensfreund, du bist Wurzeln und Flügel zugleich für mich. Mein Herz, meine Familie. Für immer", beendete sie den emotionalen Text.

In ihrer Story gab Janni ihren Followern zudem noch mal einen Einblick, wie ihre damalige erste Hochzeit ablief. Zu einem Foto, das Peer im entspannten T-Shirt-Hemd und Janni – damals schwanger – im engen weißen, Midi-T-Shirt-Kleid zeigt, erklärte sie: "Standesamtlich haben wir uns in Köpenick das Jawort gegeben." Ein Grund für die Hochzeit war wohl auch die anstehende Geburt von Emil-Ocean: "Es war total schwierig, Termine zu bekommen für alle bürokratischen Sachen rund um die Geburt, also haben wir es recht kurzfristig gemacht und dennoch einen Termin am 17.07.1017 bekommen."

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk in Frankreich

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Juli 2020

Instagram / jannihonscheid Peer und Janni Kusmagk bei ihrer standesamtlichen Hochzeit



