Hält das Schicksal für Nevio Passaro (40) möglicherweise noch den Gang vor den Traualtar bereit? Der Sänger ist seit 2017 mit seiner Freundin Verena zusammen. Noch im selben Jahr erblickte Töchterchen Luce das Licht der Welt. Rund ein Jahr später dann die erneute Nachwuchsüberraschung: Nevio und Verena durften einen Sohn willkommen heißen. Um das schier perfekte Familienglück abzurunden, fehlt nur noch eine Hochzeit – oder?

Im Interview mit Promiflash zeigte sich Nevio zwar nicht abgeneigt, scheint es mit einem Jawort aber auch nicht eilig zu haben. "Sollte es wirklich nach all den Jahren noch ein Zeichen gebraucht haben, um uns unsere Liebe gegenseitig zu demonstrieren, sprechen unsere zwei Kids, glaube ich, eine klare Sprache", sagte der 40-Jährige und beteuerte im Anschluss: "Nichts hat eine größere Strahlkraft und ist ein schöneres 'Symbol' als gemeinsame Kinder oder? Hochzeit? Wer weiß das schon?!"

Abschließend machte der Deutsch-Italiener eine musikalische Anspielung auf einen seiner größten Hits: In seinen Augen komme es am Ende eben immer nur auf eines an: "It's only three words: Amore per sempre" – zu Deutsch: "Es bedarf nur dreier Worte: Liebe für immer". Komplett ausgeschlossen scheint eine Heirat also nicht zu sein.

Instagram / neviopassaro Nevio Passaros Kinder

Instagram / neviopassaro Nevio Passaro mit seinem Sohn

Wenzel, Georg Nevio Passaro und seine Freundin Verena im April 2019 in Berlin



