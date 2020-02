Große Freude bei Nevio Passaro (39): Der ehemalige DSDS-Schnuckel wurde 2017 zum ersten Mal Vater – er und seine Freundin Verena begrüßten Tochter Luce. Doch die kleine Prinzessin sollte nicht der einzige Nachwuchs des Traumpaares sein. So gaben die beiden knapp zwei Jahre nach der Geburt des Mädchens bekannt, dass sie erneut in freudiger Erwartung sind. Und jetzt ist es soweit – Baby Nummer zwei ist da.

Dies gab der deutsch-italienischer Sänger nun persönlich auf seinem Instagram-Account bekannt. "Ich konnte mich wahrlich nie beschweren, aber seit gestern um 10:52 Uhr bin ich der glücklichste Mensch der Welt", schrieb der Castingshow-Teilnehmer in einem süßen Bildbeitrag und verriet gleichzeitig noch, wann das Kind zur Welt kam. Zusätzlich gab er in den Hashtags an, dass es nun ein Sohn geworden ist. Auf dem zugehörigen Foto sieht man zwei kleine Hände – hier haben sich Bruder und Schwester wohl zum ersten Mal kennengelernt.

Wie der kleine Racker heißt, hat Nevio allerdings bis dato noch nicht verraten. Dafür veröffentlichte er weitere Fotos des Familienglücks in seiner Instagram-Story. Scheint, als wären Mutter und Sohnemann wohlauf. Wusstet ihr, dass Nevio und seine Verena einen Sohn erwarten? Stimmt ab!

Instagram / neviopassaro Nevio Passaros Kinder

Instagram / neviopassaro Nevio Passaro und sein Sohn

WENN.com Nevio Passaro und Freundin Verena bei einer Charity-Gala im November 2016

