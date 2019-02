Für alle Fans von Nevio Passaro (38) gibt es in wenigen Tagen wieder ordentlich was auf die Ohren – und einen Augenschmaus noch obendrein! Der Sänger meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 1. März erscheint seine zweite deutschsprachige Single "Viel mehr" und die überrascht nicht nur mit einem sehr privaten Songtext. Auch das dazugehörige Musikvideo, in dem es von Stars und Sternchen nur so wimmelt, kann sich sehen lassen. Dabei ist das Lied eine Herzensangelegenheit des Singer-Songwriters: Nevio will sich mit den gesungenen Zeilen bedanken – und zwar vor allem bei seiner Freundin Verena.

"Es gibt so viele Gründe dafür, dankbar zu sein", heißt es in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. "Aber einen Menschen neben dir zu wissen, der sich an den schwersten Tagen nicht von dir abwendet und auch deinen tiefsten Schmerz mit dir aushält, das ist wohl das größte Geschenk, das einem zuteilwerden kann", erzählt der Vater einer Tochter weiter. Dabei bezieht sich der Deutsch-Italiener vor allem auf den Tumor, den er sich im vergangenen Jahr entfernen lassen musste und die gesamte Familie in große Sorge versetzt hatte.

Sein Comeback feiert der Musiker aber nicht etwa alleine! In seinem Clip spielen die Schauspieler Simone Thomalla (53), Oliver Korittke (50), Sonja Kirchberger (54), Sven Martinek (55), Annabelle Mandeng (47) und Katharina Thalbachs Enkelin Nellie eine Rolle. Ebenfalls mit von der Partie: Das mittlerweile 73-jährige Topmodel Eveline Hall (73), die Band Culcha Candela, Jared Hasselhoff von der Bloodhound Gang, Sänger Alexander Knappe, Youtuberin Nicole Cross und einige weitere. "Ich liebe seine Stärke und Emotionalität", schwärmte Schauspielerin Simone von Nevio.

WENN.com Nevio Passaro und Freundin Verena bei einer Charity-Gala im November 2016

Anzeige

WENN.com Musiker Nevio Passaro im August 2018

Anzeige

Instagram / nevio_official Nevio Passaro und Simone Thomalla, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de