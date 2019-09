Amor sucht sich hin und wieder auch ungewöhnliche Orte für die erste Begegnung aus. Das haben Nevio Passaro (39) und Verena Haber höchstpersönlich erlebt! Inzwischen haben der ehemalige DSDS-Kandidat und seine Freundin sogar eine kleine Familie gegründet: Im Sommer 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Luce zur Welt. Ob sie sich das hätten träumen lassen, als sich der Sänger und Verena vor etwa acht Jahren zum ersten Mal an einem stillen Örtchen begegneten?

In einem Interview mit Promiflash verrät Nevio, dass er seine Liebste zufällig auf einer Aftershow-Party der Berlin Fashion Week getroffen habe. Er habe sich auf dem Sofa einer Frauentoilette ausgeruht – in dem Moment sei auch Verena aufgetaucht, um sich zurechtzumachen. Über ein Kompliment an sie sei der Deutsch-Italiener mit ihr ins Gespräch gekommen und habe anschließend den ganzen Abend mit ihr verbracht. Nach der Partynacht hätten sie einen Zwischenstopp beim Bäcker eingelegt. "Da gab es eine Herz-Semmel, die ich ihr gekauft habe, ganz romantisch!", erzählt der "Sento"-Interpret. Daraufhin sei Verena mit ihm nach Hause gegangen: "Dann ist das passiert, sie ist nämlich einfach eingepennt neben mir auf dem Sofa."

Am nächsten Morgen sei seine Angebetete still und heimlich verschwunden. "Das war total strange... Wir hatten auch nichts außer unseren Vornamen ausgetauscht und ich hatte keine Adresse von ihr oder irgendwie Social-Media-Kontakt und dann habe ich echt recherchiert, weil ich wollte sie echt wiedersehen", erzählt er. Auf den veröffentlichten Bildern eines Fotografen habe er sie schließlich entdeckt. "Darüber habe ich sie dann auf Facebook gefunden und dann haben wir uns eine Woche später wieder getroffen und ab da nahm dann alles seinen Lauf", fasst Nevio das Happy End zusammen.

Instagram / neviopassaro Nevio Passaro, 2019

James Coldrey / ActionPress Nevio Passaro und seine Freundin Verena bei der Premiere von "Der Glöckner von Notre Dame"

Instagram / neviopassaro Nevio Passaro, 2019

