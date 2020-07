Sarah Harrison (29) ist überglücklich! Die YouTuberin und ihr Mann Dominic (29) erwarten ihr zweites Kind. Das Paar darf sich erneut über ein Mädchen freuen. Aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen war lange unklar, ob Domi überhaupt mit in den Kreißsaal darf. Diese Entscheidung fiel dann zugunsten der Influencer aus. Nun überraschte Sarah ihre Fans mit einer weiteren positiven Nachricht bezüglich ihrer Geburt: Domi wird die ganze Zeit über seine Frau unterstützen können!

Lange Zeit mussten die beiden darum bangen, ob der Vollblutpapa überhaupt mit dabei sein darf, wenn das Baby auf die Welt kommt. Nun sind sie mehr als dankbar darüber, dass sie zu zweit diesen besonderen Moment erleben dürfen – und nicht nur das. In einem Youtube-Video kündigte Sarah Harrison jetzt freudestrahlend an: "Wir bekommen ein Familienzimmer." Das heißt Domi dürfe dann mit bei seiner Liebsten und dem Neugeborenen im Krankenhaus schlafen. "Das ist mega geil", meldete sich der 29-Jährige neben ihr zu Wort. "Ich will das Baby nicht alleine lassen", betonte er lächelnd. Besonders für die werdende Mutter sei das eine Erleichterung, schließlich sei sie nach dem Kaiserschnitt sowieso erst mal auf Hilfe angewiesen. "Deshalb bin ich froh, dass er jetzt mit dabei ist", betonte Sarah.

Auch bei der Geburt von Tochter Mia Rose (2) hätten die drei ein solches Familienzimmer gehabt, erklärte Domi. Da sei er auch mit dabei gewesen und sei seiner Liebsten und dem Baby nicht von der Seite gewichen. "Die Betten waren mir zwar zu klein, aber es war schön, immer präsent zu sein", lautete das Fazit des Social-Media-Stars.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de