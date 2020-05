Sarah Harrison (28) meldet sich mit einer besonders positiven Nachricht bei ihren Fans! Nach Mia Rose (2) freuen die YouTuberin und ihr Mann Dominic Harrison (28) sich erneut über ein Mädchen. In einigen Wochen dürfen sie ihr zweites Kind endlich kennenlernen, doch bisher war unklar, ob Domi aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt bei der Geburt dabei sein darf. Jetzt ist die Entscheidung gefallen – mit einem positiven Ausgang für die Influencer!

Vor wenigen Augenblicken meldete sich Sarah in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Ich habe gerade einen Anruf bekommen und mein Tag ist direkt gerettet", freut sie sich. Was die 28-Jährige so strahlen lässt? Auch das teilte Sarah ihrer Community mit: "Gerade hat die Klinik angerufen, bei der wir entbinden: Dominic darf mit rein und mit dabei sein. Das macht mich gerade so glücklich, wirklich!"

Auch über den Ablauf wurde Sarah bereits informiert: "Es wird ein, zwei Tage vorher noch mal ein Test gemacht und dann dürfte dem allem nichts mehr im Weg stehen." Aktuell dürfe der 28-Jährige jedoch nicht mit im Krankenhaus schlafen. Die Blondine zeigt sich jedoch optimistisch, dass sich bis zum Entbindungstermin auch diese Regelung noch zu ihren Gunsten ändern wird: "Wir haben ja noch einige Wochen vor uns und in der Zeit kann sich einiges tun, deswegen: positiv denken!"

