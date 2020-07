Flunkerei mit Folgen! Mit seiner Teilnahme bei Beauty & The Nerd hatte Illya in den vergangenen Wochen für einige Schlagzeilen gesorgt: Denn noch vor der Ausstrahlung des großen Finales war herausgekommen, dass der 21-Jährige nicht nur – wie zuvor angenommen – Informatikstudent, sondern auch ein Schauspieler ist! Doch dabei blieb es nicht: Der Aldenhovener soll zudem während der Dreharbeiten in einer festen Beziehung und keine Jungfrau mehr gewesen sein. Seine Schwindeleien haben nun heftige Folgen für den Gewinner des Formats: Illya bekommt keinen Cent der eigentlich vorgesehenen Siegprämie!

Das erklärte ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer nun gegenüber DWDL: "Illyas Wahrheit von gestern ist heute eine bestätigte Lüge. Wir haben uns im Sinne des Fair Play dazu entschieden, die Gewinnsumme in Höhe von 25.000 Euro zu spenden und nicht an Illya auszuzahlen." Stattdessen werde man das Geld an die Organisation Die Arche spenden. "Wer willentlich sowohl den Sender, die anderen Teilnehmer als auch die Zuschauer belügt, kann nicht belohnt werden!", versicherte Körfer.

Und Illya? Der meldete sich bezüglich dieser Pleite nicht ausdrücklich zu Wort. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er jedoch ein Bild, das ihn mit nachdenklichem Blick zeigt. "Egal, was die anderen zu dir sagen, man sollte sich immer treu bleiben!", schrieb er dazu.

