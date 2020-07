Eigentlich kennen die Fans Jessica Paszka (30) so: Gut gelaunt, motiviert, voller Power und immer ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Täglich versorgt die einstige Bachelorette ihre Community im Netz mit spannendem Content und lässt sie an ihrem Alltag als Influencerin teilhaben. Doch in letzter Zeit wurde es plötzlich auffällig still auf ihrem Kanal und die Follower fragten sich bereits, ob womöglich etwas passiert sei. Mit einem langen und ehrlichen Statement bringt Jessi jetzt Licht ins Dunkel.

Die 30-Jährige hat sich nun offenbar Zeit genommen, um ihre Gedanken in ihrer Instagram-Story niederzuschreiben. "Ihr Lieben. Ein kleines Lebenszeichen von mir! Es ist alles okay! Ich fühle mich aktuell nur halt einfach schlapp und irgendwie leer", beginnt sie ihre Erklärung. Was sie genau belastet, verrät Jessi nicht. Doch momentan scheint ihr alles ein wenig über den Kopf zu wachsen. In ihrem Post fügt sie hinzu, dass es eine ihrer größten Schwächen sei, immer perfekt sein zu wollen.

"Ich versuche wirklich, alles zu geben, aber mir gelingt es nicht immer und dann kommt der innerliche Stress und eine Unruhe in mir auf", erklärt die Essenerin weiter und versichert ihren Usern abschließend, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen: "Ich wollte es euch nur mitteilen und ehrlich zu euch sein. Zu seinen Schwächen zu stehen, bedeutet Mut und es ist gleichzeitig eine Stärke, deswegen lasse ich mich nicht unterkriegen."

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette



