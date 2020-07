Was ist denn nur bei Haftbefehl (34) los? In der Vergangenheit hatte der Rapper mit seiner Drogen- und Alkoholvergangenheit, gewalttätigem Verhalten und so einigen Eskapaden immer wieder für heftige Schlagzeilen gesorgt. Jetzt machen erneut Schock-Nachrichten um den Musiker die Runde. Er hat sich mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus begeben – dabei sind die Hintergründe des Vorfalls allerdings noch nicht offiziell geklärt!

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, begab sich Haftbefehl am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr selbst in eine Klinik in Darmstadt, wo er aktuell noch stationär behandelt wird. Der Grund ist eine Schussverletzung! Wie aus dem Statement der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens hervorgeht, sei Haftbefehl bei der Klärung der Hintergründe allerdings bisher unkooperativ gewesen.

So gab der gebürtige Offenbacher an, sich vor dem Vorfall im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgehalten zu haben, als er sich "aus Versehen" selbst ins Bein schoss. Inwiefern die Aussage der Wahrheit entspricht, warum er erst in Darmstadt eine Klinik aufgesucht hat und ob Drogen und Alkohol eine Rolle gespielt haben, wird noch ermittelt. Ob Haftbefehl seine anstehende Show im Karlsruher Autokino antreten kann, ist demnach noch ungewiss.

Haftbefehl bei einem Konzert in Hannover im Juni 2020

Haftbefehl bei der "Dogs of Berlin"-Premiere in Berlin im Dezember 2018

Haftbefehl bei einem Konzert in Hannover im Juni 2020



