Besorgniserregende Nachrichten von Aishwarya Rai Bachchan (46)! Die Schauspielerin wurde durch ihr Mitwirken in zahlreichen Bollywoodfilmen bekannt. Unter anderem spielt sie bei "Iruvar", "Guzaarish – Die Magie des Lebens" und "Dhoom 2 – Back in Action" mit. Jetzt gibt jedoch ihr Gesundheitszustand Anlass für Sorge: Aishwarya und ihre Tochter Aaradhya haben sich mit dem Coronavirus infiziert und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem ihr Ehemann Abhishek und ihr Schwiegervater Amitabh positiv getestet worden waren, begab sich die Mutter mit ihrer Tochter Anfang der Woche in häusliche Isolation. Laut Times of India begannen nach einigen Tagen sowohl die ehemalige Miss World als auch ihre achtjährige Tochter über Kurzatmigkeit – ein typisches Symptom für eine Covid-19-Erkrankung – zu klagen. Sie wurden daraufhin ins Nanavati-Krankenhaus in Mumbai gebracht.

Aishwaryas Ehemann und ihr Schwiegervater befinden sich bereits seit Ende vergangener Woche in ärztlicher Behandlung. Auf Twitter schrieb Abhishek am Sonntag: "Ich wurde positiv auf Covid getestet und deshalb in eine Klinik eingeliefert. [....] Familie und Personal wurden getestet, die Ergebnisse stehen noch aus."

Anzeige

Instagram / aishwaryaraibachchan_arb Aishwarya Rai Bachchan und ihre Tochter Aaradhya

Anzeige

Instagram / aishwaryaraibachchan_arb Aishwarya Rai Bachchan mit ihrer Tochter, März 2020

Anzeige

Getty Images Abhishek, Aishwarya und Amitabh Bachchan, 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de