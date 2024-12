Kinder von Bollywood-Ikonen glänzen bei Weihnachtsaufführung

Vor wenigen Tagen besuchten mehrere namhafte Bollywood-Stars die jährliche Schulveranstaltung ihrer Kinder in Mumbai. Unter den Anwesenden waren unter anderem Aishwarya Rai Bachchan (51) mit ihrem Mann Abhishek sowie Shah Rukh Khan (59) mit seiner Frau Gauri. Einige Videos im Netz zeigen die süßen Reaktionen der stolzen Eltern auf die Darbietungen ihrer Sprösslinge. So verzauberten Aaradhya Bachchan und AbRam Khan ihre Familien mit einer gemeinsamen Performance, wie ein aktueller Clip auf Instagram zeigt. Shah Rukh und seine Familie feuerten AbRam euphorisch an, als er mit Aaradhya ein weihnachtliches Theaterstück aufführte.

Am Ende der Veranstaltung folgte für den sogenannten "King of Bollywood" noch ein kleines persönliches Highlight. Zum Abschluss des Events tanzten die Kinder auf der Bühne zu einem berühmten Mash-up der Hits "Levitating" von Dua Lipa (29) und "Woh Ladki Jo" aus Shah Rukhs Film "Baadshah – Der König der Liebe". Auf der Plattform X kursiert ein virales Video, das den Darsteller beim Grooven zu dem indischen Part des Song-Mixes zeigt. Der Filmstar ist zu sehen, wie er fröhlich den besagten Teil des Liedes lippensynchron mitträllert und sichtlich Spaß dabei hat.

Die Tatsache, dass neben Shah Rukh und seiner Gattin auch Aishwarya mit Abhishek Hand in Hand kam, dürfte die Fans überraschen. Seit einiger Zeit brodelt es gewaltig in der indischen Gerüchteküche, da es angeblich bei dem Bollywood-Traumpaar kriseln soll. Ein kürzlicher Auftritt der Schauspielerin bei einer Veranstaltung in Dubai bekräftigte diese Spekulationen. Wie die Hindustan Times berichtete, fiel ihren Anhängern auf, dass sie lediglich als Aishwarya Rai vorgestellt wurde. Der namentliche Zusatz Bachchan ihres Ehemannes fehlte zudem in der Grafik auf der Bühne, die sie als Rednerin auswies. Nach dem Besuch des Auftritts ihrer Tochter scheinen die beiden nun jedoch wieder als Einheit öffentlich aufzutreten.

Getty Images Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan und Hrithik Roshan

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan

