In diese Familie heiratet Prinzessin Beatrice (31) jetzt ein! Eigentlich wollte die britische Royal-Lady ihrem langjährigen Partner Edoardo Mapelli Mozzi (36) schon im Mai das Jawort geben – hatte die geplante Hochzeit aufgrund der aktuellen Lage dann jedoch verschieben müssen. Nun stand ihr großer Tag aber endlich an und die beiden gingen in der All Saints Chapel in Windsor den Bund fürs Leben ein. Damit ist Beatrice jetzt nicht nur ganz offiziell mit ihrem Liebsten verbunden, sondern auch zu einem Teil dessen Familie geworden. Doch wer sind eigentlich Edoardos Eltern?

Der 36-Jährige stammt offenbar aus sehr gutem Hause: Wie Daily Mail berichtet, ist sein Vater Alessandro Mapelli Mozzi ein Graf einer alten italienischen Adelsfamilie – machte sich allerdings auch als erfolgreicher Skifahrer einen Namen: 1972 war er bei den Olympischen Winterspielen in Japan für Großbritannien angetreten. Alessandro, der auch Alex genannt wird, hatte sich, als Edoardo noch sehr jung war, von dessen Mutter Nikki Shale getrennt und lebt nun mit seiner dritten Frau Ebba in der Provence.

Wie er zählt auch Nikki zu der europäischen High Society. Sie besaß in der Vergangenheit ein erfolgreiches Immobilienunternehmen. Nach ihrer Ehe mit Alex war sie mit dem inzwischen verstorbenen Christopher Shale verheiratet, der ein enger Freund des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron (53) gewesen ist. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes ehelichte sie dann den Bildhauer David William-Ellis, mit dem sie bis heute zusammen ist. Nikki soll ein enges Verhältnis zu Edoardo pflegen und sich auch gut mit dessen frischgebackener Frau verstehen – deshalb habe sie sogar die Quarantäne mit dem Paar zusammen verbracht.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice im September 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Portrait Gala in London

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Oktober 2019



