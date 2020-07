Rebel Wilson (40) weckt mit ihrem neuen Ich das Interesse ihres Ex! Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Monaten mächtig verändert: Ganze 18 Kilo hat die Australierin bereits mithilfe von gesunder Ernährung und Fitnesstraining abgenommen und das sieht man ihr auch an. Doch nicht nur die Fans der 40-Jährigen scheinen von dem Gewichtsverlust begeistert zu sein – sondern auch ihr Verflossener: Rebels Ex-Freund schwärmt jetzt total von seiner ehemaligen Flamme!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Mickey Gooch Jr. Anfang der Woche einen süßen Schnappschuss der früheren Turteltauben: Rebel schmiegt sich an die Schulter des Schauspielers, während beide in die Kamera blicken. Zu dem Bild schrieb der Comedian: "Heute vor fünf Jahren... Nur ein normales Balkonfoto neben diesem Engel, während unter uns eine Party auf Ibiza rast!" Ein ganz schön süßes Kompliment für eine Ex-Freundin – ob der 34-Jährige etwa eine zweite Chance will?

Rebel und Mickey hatten sich 2015 am Set von "How to be Single" kennengelernt und wurden ein Paar. Nur wenige Monate, nachdem die beiden ihre Beziehung publik gemacht hatten, wurde dann ihre Trennung bekannt: "Sie bleiben Freunde. Man weiß also nicht, ob sie noch mal zusammen kommen!", erklärte ein Freund damals.

Getty Images Rebel Wilson, 2018

Instagram / mickeygooch Rebel Wilson und Mickey Gooch Jr.

Getty Images Mickey Gooch Jr., Schauspieler und Comedian



