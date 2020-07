Von nichts kommt nichts – das weiß Rebel Wilson (40) wohl nur zu gut! Vor einigen Monaten hatte die Schauspielerin den Entschluss gefasst, abzunehmen. Und mittlerweile ist sie kaum mehr wiederzuerkennen. Sage und schreibe 18 Kilo ist sie bereits leichter, doch dabei soll es nicht bleiben. Die Pitch Perfect-Darstellerin will runter auf 75 Kilogramm – und dafür legt sie sich schwer ins Zeug!

Seit einer Weile findet man regelmäßig Sport-Content auf dem Instagram-Account der 40-Jährigen. Und auch in dieser Woche steht wieder mal ein schweißtreibendes Training auf dem Programm. Dieses Mal geht es für Rebel zum Boxen, was sie für ihre Community in zwei Schnappschüssen und einem kurzen Clip natürlich festhält. Die Fans feiern den Beitrag und vor allem ihren Kampfgeist – sie hinterlassen prompt zahlreiche positive Kommentare, Herzchen und Feuer-Emojis.

Rebel setzt bei ihrem Plan allerdings nicht nur auf Sport: Um ihrem Wunschgewicht näherzukommen, achtet sie auch auf ihre Ernährung. Außerdem setzt sie angeblich auf diese Geheimwaffe: langsam essen. Laut People soll Rebel die sogenannte Mayr-Methode für sich entdeckt haben. Den Teilnehmern wird unter anderem empfohlen, jeden Bissen vor dem Schlucken 30 Mal zu kauen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson beim Boxen

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Juni 2020

Getty Images Rebel Wilson im Januar 2020



