So geht es Katie Piper nach ihrer Operation! Vor zwölf Jahren wurde das ehemalige Model Opfer eines schrecklichen Verbrechens: Aus Eifersucht hatte ihr Ex-Freund einen Kumpel dazu angestiftet, ihr Säure übers Gesicht zu kippen. Aus diesem Grund ist die Moderatorin nicht nur auf einem Auge blind, sondern musste sich auch über 200 Operationen unterziehen. Vor wenigen Tage wurde sie erneut an ihrem betroffenen Auge operiert, dessen Lid durch eine Hauttransplantation ersetzt wurde. Deshalb gibt die Blondine ihren Fans nun ein Gesundheitsupdate!

Katie teilt am Freitag einen Instagram-Schnappschuss mit ihrer Community, auf dem sie trotz Augenklappe freudestrahlend in die Kamera lächelt. Wie sie in einem Kommentar zu dem Bild verrät, war sie kurz vor der Aufnahme zu einem Check-up im Krankenhaus – und offenbar waren die Ärzte sehr zufrieden mit ihrem Heilungsprozess: "Mein Hauttransplantat wird mit Blut versorgt. Ich hoffe, dass es so bleibt und sich in den kommenden Tagen nicht verschlechtert", erklärt sie.

Während sich die 36-Jährige von dem Eingriff erholt, darf sie sich über die Genesungswünsche ihrer Fans freuen: "Du bist innerlich und äußerlich wunderschön. Ich wünsche dir, dass du dich schnell erholst!", kommentiert ein Follower der Blondine. Und auch ein anderer ihrer Supporter meldet sich mit herzlichen Worten unter dem Beitrag: "Ich hoffe, dass es dir schnell besser geht und alles so läuft, wie du es dir wünschst."

Anzeige

Instagram / katiepiper_ Katie Piper, 2020

Anzeige

Instagram / katiepiper_ Katie Piper, 2020

Anzeige

Instagram / katiepiper_ Moderatorin Katie Piper im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de