Seit rund einer Woche ist es offiziell: Brooklyn Beckham (21) wird bald heiraten – und zwar Nicola Peltz (25), die seit Herbst 2019 ein Paar sind. Die Neuigkeit entzückte nicht nur die Familien der frisch Verlobten – auch die Fans des 21-Jährigen sind von den Liebes-News hin und weg. Eine Person steht dem recht frühen Ehewunsch des Fußballersohns allerdings kritisch entgegen: Brooklyns Ex Lexy Panterra (31)!

Im Interview mit The Sun kann die 31-Jährige ihre Verwirrung über den Antrag nicht verstecken: Ihrer Erfahrung nach sei der zehn Jahre Jüngere noch längst nicht bereit für die Ehe! "Er ist viel zu unreif, um zu heiraten", ist sich Lexy sicher. Schließlich hatte sie ihn nach ein paar Monaten genau deshalb abgeschossen – Brooklyn habe ihre Romanze einfach nicht ernst genommen und sich kindisch verhalten.

Allerdings sei da noch ein weiterer Grund für die harten Worte der Tänzerin: Sie zweifle daran, dass sich ihr Verflossener in so jungen Jahren überhaupt auf ewig nur an eine Frau binden könnte: "Normalerweise hat er jeden Monat eine Neue."

Getty Images Lexy Panterra posiert

Instagram / lexypanterra Lexy Panterra und Brooklyn Beckham, 2018

Getty Images Brooklyn Beckham, 2017



