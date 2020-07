Hui, da gibt Chrissy Teigen (34) aber mal wieder intime Einblicke! Es ist längst kein Geheimnis mehr: Das Model kennt kaum ein Tabu – so hielt es seine Community über seine Brust-Implantat-Entfernung kleinschrittig auf dem Laufenden oder posierte bereits halbnackt während eines Gynäkologen-Termins auf dem Behandlungsstuhl. Und auch Ehemann John Legend (41) ist wohl alles andere als verklemmt – so plauderte er erst kürzlich aus dem Sex-Nähkästchen. Nun setzte das Paar aber noch mal einen drauf: Chrissy filmte ihren nackten Mann für die sozialen Netzwerke!

Heiße Dusche gefällig? Die Brünette hat da in ihrer Instagram-Story mal etwas vorbereitet. Ganz unverblümt filmte sie sich in einem großen Badezimmerspiegel im Badeanzug und mit Handtuch-Turban auf dem Kopf. So weit, so unspektakulär, gäbe die Aufnahme nicht noch besten Blick auf die Duschkabine preis – und in der wäscht sich gerade ein gänzlich nackter John! Immerhin: Chrissy verdeckt den Allerwertesten ihres Partners gekonnt mit ihrer Hand – und hat dabei sichtlich ihren Spaß: Sie kichert währenddessen frech in die Kamera.

Ob John sich über solche Aufnahmen ärgert? Vermutlich nicht – schließlich kann sich der Sänger durchaus sehen lassen! Er sackte im vergangenen Jahr vom Magazin People sogar den Titel "Sexiest Man Alive" ein. Damit trat er in die Fußstapfen von Muskel-Hotties wie Chris Hemsworth (36), Dwayne "The Rock" Johnson (48) oder Idris Elba (47).

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend auf einer Grammy-Afterparty in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images John Legend im Januar 2018 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de