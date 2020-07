Stürzt sich Francesca Farago wieder ins Dating-Leben? In der beliebten Netflix-Datingshow Finger weg! schien die hübsche Brünette zunächst ihren Seelenverwandten gefunden zu haben: Mit Show-Kandidat Harry Jowsey sorgte sie für viele heiße Szenen in der Sendung. In der Reunion-Folge machte der Australier ihr sogar einen Heiratsantrag, den sie ohne Zögern annahm. Vor wenigen Wochen gab der Hottie allerdings bekannt, dass er sich von der Kanadierin getrennt habe. Dabei scheint Francesca bereits über ihren Ex-Verlobten hinweg zu sein – sie wurde auf einem Date mit einem bekannten Schauspieler gesichtet.

Mehrere Paparazzi-Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen die Influencerin bei einem romantischen Abendessen mit dem vermeintlich neuen Mann an ihrer Seite. Dabei handelt es sich um den "Jersey Shore"-Darsteller Vinny Guadagnino (32), der Francesca ein süßes Lächeln auf die Lippen zauberte. Für das Treffen hatte sich die 26-Jährige besonders in Szene gesetzt: Sie trug ein freizügiges weißes Oberteil und verzichtete dabei auf einen BH.

Erst kürzlich veröffentlichte die Beauty auf Instagram ein heißes Bikinibild von sich und schrieb darunter: "Richte deine Augen auf den Preis". Für einen neugierigen Fan war das offenbar die Gelegenheit, einmal nachzuhaken, wie es um Francescas Liebesleben steht. "Ist Vinny der Preis? Ich hoffe es! Ich würde es lieben!", freute sich der User. Die Veganerin ließ die Frage jedoch unbeantwortet und kommentierte sie nur mit einem lachenden Emoji.

