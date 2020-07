Haftbefehl (34) ist zurück! Am Freitag sorgte der Rapper, der bei bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, für beunruhigende Schlagzeilen: Er erlitt eine Schussverletzung und musste daraufhin in einer Klinik in Darmstadt behandelt werden. Über die Schwere der Verletzung gab es bislang noch keine Hinweise. Auch im Netz hatte sich der Musiker noch nicht zu dem Vorfall geäußert – bis jetzt: Haftbefehl gibt ein Gesundheitsupdate!

Auf Instagram teilte der 34-Jährige einen Beitrag, in dem er seine neue Single mit dem Rapper Milonair promotet, die am Donnerstag erscheinen soll. Dazu schrieb er: "Gott sei dank, mir geht es gut." Ob er bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde und welche Behandlungen vorgenommen wurden, ließ der "Ich rolle mit meim Besten"-Interpret jedoch weiterhin offen.

Auch wie es zu der Verletzung kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Laut den Angaben der Polizei hatte sich der gebürtige Offenbacher bei den bisherigen Ermittlungen als nicht besonders kooperativ erwiesen. Er selbst sagte gegenüber dem Hessischen Rundfunk wiederum, dass er sich "aus Versehen" ins eigene Bein geschossen habe.

