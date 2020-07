Königin Máxima (49) und ihre Familie sind wahre Frohnaturen! Die niederländischen Royals zeigen sich stets gut gelaunt. Ob beim Entspannen im heimischen Garten oder bei einer romantischen Date-Night, sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Nun stand bei den Ad­li­gen ein besonderer Termin an: Sie schmissen sich in Schale, um neue Familienbilder in Den Haag zu machen. Welch großen Spaß sie dabei hatten, sieht man auf den ersten Blick!

Beim tra­di­ti­o­nellen Sommer-Shooting der Royals kam jede Menge gute Stimmung auf. Am Freitag präsentierte sich die niederländische Königsfamilie dem Fotografen im Garten von Schloss Huis ten Bosch in Den Haag in bester Laune und grinste freudig in Richtung Kamera. Dabei waren die fünf farblich perfekt aufeinander abgestimmt: Máxima erschien in einem eleganten weißen Hosenanzug und ihr Mann König Willem-Alexander (53) im pastellfarbenen Jackett. Auch die Töchter des Paares haben sich für diesen großen Tag offenbar ordentlich herausgeputzt – ihre zarten Sommerkleider passten farblich ideal zu den Outfits ihrer Eltern. Doch noch etwas anderes fällt sofort ins Auge: Prinzessin Catharina-Amalia (16), Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane (13) sind ganz schön erwachsen geworden!

Dass es bei den niederländischen Royals jede Menge zu Lachen gibt, beweist besonders Máxima regelmäßig auf Paparazzi-Aufnahmen. Man sieht sie nur selten ohne ein Lächeln auf den Lippen, weshalb sie als echter Sonnenschein bekannt ist. Würdet ihr die Royal-Lady gerne einmal persönlich kennenlernen? Stimmt unten in der Umfrage ab!

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander mit ihren Töchtern

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander mit ihren zwei Töchtern Alexia und Catharina-Amalia

ActionPress Königin Máxima mit ihren Töchtern Ariane, Alexia und Catharina-Amalia



