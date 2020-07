Priyanka Chopra-Jonas (38) und ihr Mann Nick Jonas (27) sind offensichtlich noch genauso verliebt wie am ersten Tag! Im Juli 2018 stellte der Sänger seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nur wenige Monate später trat das Paar im Rahmen einer indischen Hochzeit vor den Traualtar. Den bezaubernden Moment der Verlobung werden die Eheleute aber wohl nie vergessen: Zum zweijährigen Jubiläum ließ die Schauspielerin den Augenblick nun noch mal Revue passieren!

Vor genau zwei Jahren ging das Mitglied der Jonas Brothers vor der "The Sky Is Pink"-Darstellerin auf die Knie. "Ich war damals vielleicht sprachlos, aber seitdem sage ich immer wieder Ja", teilte Priyanka nun überglücklich via Instagram mit. Auf dem Schnappschuss ergatterte die gebürtige Inderin von ihrem Gatten einen dicken Schmatzer auf die Wange und zieht daraufhin eine Schnute. Von Missfallen fehlt allerdings jede Spur: "Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt!"

Die Verlobung mit Nick bereitete Priyanka die bisher größte Freude ihres Lebens. "Danke, dass du die ganze Zeit an mich gedacht hast", schwärmte die 38-Jährige. Und auch der "Sucker"-Interpret findet in einem Kommentar unter dem Beitrag nur liebevolle Worte: "Danke, dass du Ja gesagt hast. Ich liebe dich, Schönheit!"

Anzeige

Getty Images Priyanka und Nick Jonas, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Priyanka und Nick Jonas im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Nick Jonas, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de