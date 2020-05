Was für ein süßer Liebes-Post! Vor zwei Jahren hatten Priyanka Chopra (37) und Nick Jonas (27) ihr erstes Date – nur ein halbes Jahr später heirateten die beiden. Bei einer indischen Traumhochzeit gaben sie sich im Dezember 2018 das Jawort. Doch die beiden erinnern sich nicht nur gerne an ihren Hochzeitstag zurück, sondern auch an das Datum ihres ersten Treffens: Zu ihrem zweiten Jahrestag teilte die schöne Schauspielerin nun ein zauberhaftes Foto von sich und ihrem Liebsten!

Auf Instagram präsentierte die 37-Jährige ihren Followern stolz den ersten Schnappschuss, den das Paar auf den Tag genau am 25. Mai 2018 gemeinsam aufnahm. Dazu machte sie ihrem Mann eine überwältigende Liebeserklärung: "Ich liebe dich, Nick. Danke, dass du unser gemeinsames Leben so unglaublich gemacht hast. Auf viele weitere Date-Nights." Der Sänger reagierte darauf prompt mit einem ebenso niedlichen Bild von sich und seiner Priyanka. Und auch er hat ein paar liebevolle Worte für seine Liebste übrig: "Zu wissen, dass ich das Glück habe, den Rest meines Lebens mit ihr verbringen zu dürfen, ist ein unglaublicher Segen." Auch ihre Fans sind begeistert und gratulieren den beiden zu ihrer wundervollen Beziehung.

Wie es bei der "Quantico"-Darstellerin und dem Bandmitglied der Jonas Brother mit der Nachwuchsplanung aussieht, verriet Priyanka vor einigen Monaten in der Today-Show: "Wenn Gott es will, wir sind bereit." Sie war sich außerdem sicher, dass alles auf ganz natürlichem Wege passieren wird.

Instagram/priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra, Mai 2020

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas im Schweizurlaub im Dezember 2018

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas in der Karibik

