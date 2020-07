Wer springt denn hier so galant ins kühle Nass? Keine Frage, die Promidame auf dem Posting ist nicht nur super durchtrainiert, sie versteht es auch, mit perfekter Körperspannung kopfüber in den Hotelpool in Kroatien zu springen. Dort macht die Schönheit nämlich gerade Urlaub mit ihrem Mann. Aber um welche nationale Bekanntheit handelt es sich eigentlich? Kleiner Tipp: Sie ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen des Landes!

Tatsächlich ist es keine Geringere als Vanessa Mai (28), die auf Instagram den perfekten Kopfsprung präsentiert und damit zugleich freie Sicht auf ihren nur mit einem Badeanzug bedeckten Knackpo liefert. Wie anhand der Männerfüße am unteren Bildrand unschwer zu erkennen ist, dürfte es Gatte Andreas Ferber gewesen sein, der den sportlichen Augenblick mit der Kamera festgehalten hat.

Zum Glück erlebte die Musikerin im Urlaub also auch schöne Momente im Hotel-Schwimmbecken. Noch vor wenigen Tagen war Vanessa bei einer Hebeübung mit ihrem Mann ins Schlingern geraten und infolgedessen mit dem Gesicht auf den Rand des Pools aufgeschlagen. Davon hat sich die Musikerin offensichtlich erholt.

Beytekin,Benjamin / ActionPress Vanessa Mai mit ihrem Ehemann Andreas Ferber, 2017

ActionPress Vanessa Mai im November 2019

Instagram / vanessa.mai Sängerin Vanessa Mai im Juli 2020



