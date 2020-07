Im Hause Beckham steht eine Hochzeit an! Vor rund einer Woche stellte der älteste Spross von David Beckham (45), Brooklyn Beckham (21), seiner Freundin Nicola Peltz (25) die Frage aller Fragen. Mittlerweile sind auch schon einige Hochzeitspläne an die Öffentlichkeit durchgedrungen: So werden der angehende Fotograf und die Schauspielerin gleich zweimal heiraten – einmal in Großbritannien und dann in Florida. Jetzt machen erste Spekulationen um das Outfit der Braut in spe die Runde!

Im Interview mit HollywoodLife verrät ein Insider: Die Mutter des zukünftigen Bräutigams würde nur allzu gerne in Sachen Mode etwas beisteuern! "Natürlich würde Victoria Beckham (46) gerne dabei helfen, das Kleid , oder alles andere, was Nicola benötigt, zu designen. [...] Es würde ihr sicherlich viel bedeuten, das für Nicola tun zu dürfen", meint die Quelle. Schließlich sei das Entwerfen von Kleidung das, was dem ehemaligen Spice Girls-Mitglied auf der Welt am meisten Spaß mache.

Allerdings sei die Modeschöpferin keine Person, die jemandem ihre Vision aufdrängen würde. Sollte sich ihre Bald-Schwiegertochter für einen anderen Stil entscheiden, stelle das wohl auch überhaupt kein Problem dar. Bleibt also abzuwarten, in welcher Robe Nicola zu ihrem Brooklyn schreiten wird.

Getty Images Nicola Peltz, 2018

Getty Images Victoria Beckham bei ihrer Fashionshow in London, 2019

Getty Images Nicola Peltz, Schauspielerin



