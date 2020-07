Nicola Peltz (25) beweist schon vor der Trauung, dass sie mit den Eltern ihres Liebsten Brooklyn Beckham (21) sehr gut zurechtkommt! Am Samstag bestätigten die Schauspielerin und der Fotograf, dass sie tatsächlich verlobt sind. Zu den allerersten Gratulanten gehörte natürlich Victoria Beckham (46) – die Ehefrau des Ex-Kickers David Beckham (45) hat nach ihrer Zeit bei den Spice Girls eine Designerkarriere eingeschlagen. Ein Fan ihrer Kollektionen scheint auch ihre zukünftige Schwiegertochter zu sein: Auf dem Bild, mit dem sie ihre Verlobung verkündet, trägt sie ein Kleid, das Vic entworfen hat!

Das leichte, gelbe Sommerkleid ist auf dem Instagram-Verlobungsbild von Nicola und Brooklyn ein echter Hingucker. "Frische Farben und fließende Silhouetten in Bewegung", beschrieb Victoria im vergangenen April ihre Kreation, die Teil der Frühlings- und Sommerkollektion 2020 ist. Und das asymmetrische und mit Rüschen besetzte Dress schien für die 25-Jährige genau die richtige Garderobe für so einen freudigen Anlass gewesen zu sein.

Auch wenn der Schwiegermutter in spe dieses kleine Detail sicherlich gefallen haben dürfte, freut sie sich in erster Linie über die Verlobung: "Wir könnten nicht glücklicher sein, dass ihr heiraten werdet! Wir lieben euch so sehr!", kommentierte sie das Bild der beiden auf Social Media. Nicola ließ es sich nicht nehmen und antwortete prompt auf die Glückwünsche. "Ich liebe dich auch so sehr, Victoria. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt", schwärmte sie.

