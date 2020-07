Weitere Details über Benjamin Keoughs Tod werden bekannt. Vor ein paar Tagen starb der Sohn von Lisa Marie Presley (52) im Alter von 27 Jahren. Kurze Zeit danach wurde Suizid als offizielle Todesursache von der Gerichtsmedizin bestätigt. Augenzeugen schilderten bereits, dass sie an jenem Abend Frauenschreie aus Benjamins Haus im kalifornischen Calabasas gehört hatten. Nun wird bekannt, dass zum Zeitpunkt von Benjamins Tod eine Geburtstagsparty für dessen Freundin Diana Pinto stattfand.

Wie Daily Mail berichtet, feierte Benjamin am Samstag mit seiner Freundin deren Geburtstag im Haus seiner Mutter. Mit dabei waren offenbar auch seine Schwester Riley und ihr Mann Ben Smith-Petersen, der am selben Tag Geburtstag hatte. Zu dem tragischen Vorfall kam es in den frühen Morgenstunden. Gegen sechs Uhr traf die Polizei ein und fand den Musiker leblos im Badezimmer auf.

Nach dem schrecklichen Ereignis meldete sich Benjamins Freundin Diana auf Instagram und verabschiedete sich von ihm mit folgenden Zeilen: "Du hast mich zu der glücklichsten Frau gemacht, dich zu haben, dich zu halten, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden, waren die einzigen Dinge, die mir etwas bedeutet haben." Er werde für immer die Liebe ihres Lebens sein.

Riley und Benjamin Keough

Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough

Die Elvis-Enkel Benjamin und Riley Keough



