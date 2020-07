So außergewöhnlich war die Hochzeit von Michael Wendler (48) und seiner Laura (19) wirklich! Die Fans der Reality-TV-Bekanntheiten können aktuell das ungleiche Paar bei seinen Plänen für die große Traumhochzeit im Fernsehen verfolgen. Rein rechtlich sind die Turteltauben aber schon jetzt Mann und Frau. Sie haben sich im Juni klammheimlich in Florida standesamtlich das Jawort gegeben. Besonders daran: Der Standesbeamte war gar nicht vor Ort!

Micha und Laura haben sich spontan am Tag ihrer Trauung dazu entschieden, den Bund fürs Leben einzugehen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und daraus resultierenden Schutzmaßnahmen fiel die Zeremonie auf dem Amt in den USA zudem auch noch ganz besonders aus. Weshalb, verriet der "Egal"-Interpret in seiner Vox-Doku Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet: "Das war ganz aufregend. Eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet, per FaceTime sozusagen, und hat dann die Trauung vollzogen."

Ob bei ihrer großen Hochzeit wohl auch technische Hilfsmittel zum Einsatz kommen? Das wissen die Influencer wohl selbst noch nicht so genau. Denn ihre Zeremonie, die eigentlich im Sommer hätte stattfinden sollen, wurde wegen der Gesundheitskrise verschoben. Auch ob die Feier wie geplant in Las Vegas stattfinden soll, steht in den Sternen. Einzige Konstante: Nach wie vor soll die Heirat live bei RTL übertragen werden.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020



