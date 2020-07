Die Hochzeit von Michael Wendler (48) und seiner Laura (19) geht später als geplant über die Bühne! Der Schlagerstar und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin sind seit wenigen Wochen Mann und Frau. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im kleinsten Kreis sollte noch in diesem Sommer die große kirchliche Zeremonie in Las Vegas folgen. Die aktuelle Gesundheitskrise machte dem Paar jetzt aber einen Strich durch die Rechnung: Ihre Hochzeit wurde verschoben.

Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Sollte sich die momentane Gesundheitslage nicht bessern, werde sich das Paar demnach statt im Sommer doch erst im Herbst das Jawort geben. Wo – das steht aktuell allerdings noch in den Sternen. "Das müssen wir alles relativ spontan von der Situation abhängig machen", heißt es in dem Statement. Eines werde sich aber nicht ändern: Michael und Lauras Hochzeit soll nach wie vor live auf RTL übertragen werden.

Über diese Entwicklung dürften die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer sicher nicht glücklich sein. Ein Gutes hat die verschobene Trauung aber: Laura hat mehr Zeit für ihre Body-Transformation! Die 19-Jährige versucht nämlich gerade, mit der Keto-Diät störende Pfunde loszuwerden. Mehr als eineinhalb Kilo hat sie bisher abgenommen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / wendler.michael Laura Norberg und Michael Wendler in Cape Coral im Juni 2020

Instagram / https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/ Laura Müller im April 2020



