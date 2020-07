Lena Gercke (32) schwelgt im Familienglück! Vor wenigen Wochen ist das Model zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter mit dem Namen Zoe erblickte das Licht der Welt. Seitdem ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um die frischgebackene Mama geworden. Offenbar genießen sie und ihr Partner Dustin Schöne (35) die Zeit mit ihrer kleinen Familie. Doch jetzt gab Lena ihren Fans einen Einblick in ihren neuen Alltag!

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige einen Schnappschuss ihrer Family. Während ihr Freund seine Papa-Qualitäten unter Beweis stellt und ihr gemeinsames Töchterchen in einer Babytrage vor sich geschnallt hat, grinst die Blondine mit einer leeren Essensbox in der Hand in die Kamera. "Familiensonntag", schrieb die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin unter das Pic. Ihre leicht geröteten Wangen und ihr Lächeln sprechen dabei wohl tatsächlich dafür, dass die Beauty einen entspannten Sonntagsausflug mit ihren Liebsten genoss.

Das Baby der Unternehmerin und des Dokumentarfilmers kam am 6. Juli zur Welt. Dabei ist das Geburtsdatum für die kleine Gercke-Schöne Familie etwas ganz Besonderes: Auf den Tag genau wurde Zoe 35 Jahre später als ihr Papa geboren. Da kann sich der Regisseur wohl jetzt schon darüber freuen, mit seiner Tochter gemeinsam Geburtstag zu feiern!

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Hand von Lena Gerckes Baby

Getty Images Dustin Schöne im Jahr 2019



