Ein Urlaubsschnappschuss der etwas anderen Art! Anne Wünsche macht sich schon seit einer Weile für mehr Realität auf Social Media stark. Erst vor Kurzem ließ sie für ihre Community die Hüllen fallen und präsentierte ihren Körper in Unterwäsche – ohne Bildbearbeitung, Filter und Co.! Aktuell ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit ihrer Familie im Urlaub und auch während des Trips sind ihr authentische Aufnahmen wichtig. Mehr noch: Anstatt sich selbst ins perfekte Licht zu rücken, setzt sie ihre Dehnungsstreifen in Szene.

"Ich habe echt lange gebraucht, meine Streifen zu akzeptieren, ich mein, die sind überall! Brust, Beine, Po und Bauch... im Sonnenlicht leuchten sie sogar silber", hält Anne in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite fest. Dazu teilt sie ein Foto von ihrem Körper im Bikini, auf dem sie ihre Streifen mit einem Glitzereffekt extra betont. Sie versuche das Ganze mit Humor zu nehmen und bezeichne sich selbst als Streifenhörnchen. "Das klappt mal ganz gut und mal verzweifel ich daran und beneide die Frauen, die noch immer einen straffen, streifenlosen und schlanken Körper haben. Ist halt so. Größtenteils stehe ich aber mittlerweile darüber. Ich trage sie nicht mit Stolz, aber ich habe sie akzeptiert und schäme mich nicht mehr", erklärt sie weiter.

Einige Stunden bevor Anne ihren Post veröffentlicht, setzte sich bereits Model Stefanie Giesinger (23) für das Thema Selbstliebe ein. Obwohl sie viel trainiert und sich gesund ernährt, hat auch sie zum Beispiel mit Cellulite zu kämpfen. "Ich musste mich heute daran erinnern, Shorts zu tragen, weil sich niemand darum kümmern sollte, außer mir. Und ich sollte mich auch nicht darum kümmern. Es ist einfach ein Teil meines Körpers", macht sie Betroffenen ebenfalls Mut.

