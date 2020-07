Der Ratespaß geht in eine neue Runde! Seit zwei Staffeln fesselt das ProSieben-Format The Masked Singer etliche Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen. In der Show versteckten sich bereits etliche deutsche Promis, wie Gil Ofarim, Mike Singer, Tom Beck oder Sonja Zietlow unter den aufwendigen Kostümen. Jetzt gibt es eine neue Show, die "The Masked Singer" in den Schatten stellen könnte: Demnächst startet bei dem TV-Format "Big Performance – wer ist der Star im Star?" ein weiteres großes Rätselraten.

Auch in der neuen RTL-Show werden sich die Stars verkleiden. Allerdings schlüpfen sie dabei nicht in fantasievolle Charaktere, wie beispielsweise bei "The Masked Singer" in ein Faultier- oder Astronauten-Kostüm. Stattdessen verwandeln sich die Promis in internationale Größen, darunter Jennifer Lopez, Mick Jagger, Katy Perry, Adele und Co. Nach musikalischen Performances in insgesamt vier Shows heißt es dann auch hier: Das Publikum und eine prominente Jury müssen erraten, "welcher Star sich im Star verbirgt", so der Sender.

Bei "The Masked Singer" führte Matthias Opdenhövel (49) die Zuschauer in den vergangenen zwei Staffeln durch die Sendung, auch das neue Format "Big Performance" wird einen beliebten Moderator bekommen: Den Job übernimmt Daniel Hartwich (41).

Robert Schmiegelt / Future Image/ ActionPress Die "The Masked Singer"-Fledermaus mit Matthias Opdenhövel

Galuschka,Horst / ActionPress Matthias Opdenhövel in der WDR-Talkshow "Kölner Sommer Treff"

Getty Images Daniel Hartwich bei "Lets Dance" im Jahr 2015



