Ganz Deutschland wollte es endlich wissen: Welche Promis steckten unter den vier Finalkostümen bei The Masked Singer? Dieses wohlgehütete Geheimnis wurde am Dienstagabend nun gelüftet: Moderatorin Sonja Zietlow (51) war der Hase, Musiker Gregor Meyle (41) versteckte sich unter dem Drachen, Mädchenschwarm Mike Singer (20) gab den Wuschel und Schauspieler Tom Beck (42) mimte das Faultier – Letzterer gewann das Format inklusive Pokal. Das letzte Rätselraten um die Promis sowie ihre spektakulären Performances zog eine Menge Fans an: Das "The Masked Singer"-Finale der zweiten Staffel feierte Topquoten!

Das berichtet das Quotenmagazin DWDL. Demnach erreichten die singenden und kostümierten Stars eine stolze Zuschauerzahl von 5,34 Millionen. Damit wurde nicht nur dir bisherige Bestmarke dieser Staffel um fast 1,1 Millionen geschlagen – auch die Finalreichweite der ersten Ausgabe wurde hier noch einmal bei Weitem übertroffen! 2019 hatten eine Million Zuschauer weniger eingeschaltet. Auch in Sachen Marktanteil konnte "The Masked Singer" so richtig punkten: In der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahnte die Show 36,9 Prozent ab.

Damit ließ ProSieben RTL und Vox mal wieder weit hinter sich! Die drei Sender hatten sich bereits zum "The Masked Singer"-Auftakt am 10. März eine regelrechte Primetime-Schlacht geliefert, da gleichzeitig die neue Staffel von Die Höhle der Löwen sowie eine Wer wird Millionär?-Sonderausgabe über die Mattscheiben geflimmert waren. Am Dienstagabend hatte die beliebte Tanzshow nun jedoch kaum Konkurrenz bei den privaten Hauptsendern. Der Grund: Die Löwen sind bereits in die Sommerpause gegangen und RTL zeigte mit "Escape Plan" lediglich einen älteren Spielfilm.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Der "The Masked Singer"-Hase

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Der Wuschel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Drache bei "The Masked Singer"



