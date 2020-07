Endlich muss Nicki Minaj (37) ihr süßes Wunder nicht mehr verstecken! Die Musikerin verkündete am Montag ganz stolz aller Welt: Sie erwartet ihr erstes Kind! Die Ankunft ihres Sprösslings wird sich auch nicht mehr lange hinziehen – die Rapperin trägt nämlich schon eine beachtliche Babykugel vor sich her und präsentiert sie stolz in knappen Outfits! In den vergangenen Monaten hat sie diese Rundungen noch kaschiert. Doch nun kann Nicki ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen – und das tut sie auch, wie auf den ersten Paparazzi-Aufnahmen seit den Baby-News zu sehen ist!

Am Montag wurde die 37-Jährige direkt nach der Schwangerschafts-Verkündung vor ihrem Domizil in West Hollywood abgelichtet. Auf den Fotos sah die Perückenliebhaberin total relaxt aus – und auch ihre Körpermitte versteckte sie nicht mehr! Ihren großen XXL-Babybauch hüllte sie in ein eng anliegendes Batik-Shirt und rundete den Look mit regenbogenfarbenen Jogginghosen ab. Auch wenn die Partnerin von Kenneth Petty locker gekleidet war – auf ein glamouröses Make-up und lockiges Haar verzichtete sie nicht.

Nicki kann ihr eigenes Glück scheinbar noch nicht wirklich fassen. Auf Instagram offenbarte die "Bang Bang"-Interpretin, die erst seit Kurzem mit ihrem Baby-Daddy Kenneth verheiratet ist: "Liebe, Hochzeit, Schwangerschaft. Ich bin überwältigt und dankbar!"

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj 2020

