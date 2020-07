Tom Brady (42) kommt aus dem Schwärmen über Ehefrau Gisele Bündchen gar nicht mehr raus! Das brasilianische Model feierte am 20. Juli einen runden Geburtstag: Die Schönheit wurde 40 Jahre alt. Zu diesem Anlass wünschte sich die Blondine keine riesige Sause oder extravagante Geschenke – sie wollte hingegen der Welt etwas zurückgeben: Die Zweifach-Mama hat beschlossen, 40.000 Bäume im Amazonas pflanzen zu wollen! Solche selbstlosen und bewegenden Ideen gehen besonders ihrem Ehemann Tom nahe: Er macht seiner einzigartigen Frau eine süße Liebeserklärung zu ihrem Ehrentag!

In einer putzigen Instagram-Videobotschaft richtete sich der Football-Star an seine Liebste: "An die Liebe meines Lebens, du inspirierst mich jeden Tag, die bestmögliche Person zu sein. Danke, dass du ein wundervolles Beispiel dafür bist, was alles möglich ist in dieser Welt. Deine Liebe, dein Einsatz und deine Leidenschaft, zahlreichen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, sind so bewegend", grinste er in die Kamera. Tom würde an Gisele besonders schätzen, dass sie immer zuerst an andere denkt. Das sei auch der Grund dafür, warum er sich jeden Tag aufs Neue in sie verliebt.

Der Sportler hat in der Autorin nicht nur die perfekte Partnerin gefunden – Gisele sei auch die perfekte Mama für ihre Kids Vivian (7) und Benjamin (10). "Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, die beste Mama der Welt zu haben. Wir lieben dich so sehr", beendete Tom seinen lieben Gruß. Und auch sein Nachwuchs stimmte ihm dabei lautstark im Clip zu!

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen 2014

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Mann Tom Brady und ihren Kids

Wie findet ihr Toms Worte? Total schnulzig! Richtig süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de