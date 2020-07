Am kommenden Montag darf Gisele Bündchen (39) die Korken knallen lassen! Die Laufstegschönheit feiert in Kürze einen runden Geburtstag: Sie wird 40 Jahre alt. In ihrem bisherigen Leben hat sie so einiges erreicht! Sie kann nicht nur auf eine erfolgreiche Modelkarriere zurückblicken, sondern hat mit ihrem Mann Tom Brady (42) auch eine kleine Familie gegründet. Für diese schönen Momente ist die gebürtige Brasilianerin so dankbar, dass sie der Welt nun etwas Gutes zurückgeben möchte – und zwar 40.000 Bäume!

In einem Instagram-Post erklärte Gisele ihren Fans, dass ihr runder Ehrentag für sie ein ganz besonderer sei. "Ich habe das Gefühl, dass ein ganz neues Kapitel in meinem Leben beginnt und das wollte ich auf eine sinnvolle Art und Weise feiern. Also habe ich beschlossen, 40.000 Bäume zu pflanzen!" Dieses Vorhaben setze sie nun im Rahmen eines Umweltprojekts um.

Zu ihrem Geburtstag wünscht sich Gisele von ihren Liebsten, sich an dem Projekt zu beteiligen – und die scheinen ihren Traum real zu machen: "Ich habe bereits mit meiner Familie und meinen Freunden gesprochen und sie alle werden ihre Geschenke in Bäume verwandeln", verriet die Zweifach-Mama und veröffentlichte zu ihrem Post eine Reihe Fotos, auf denen sie, Tom und ihre Kids Benjamin (10) und Vivian (7) bei der wohltätigen Gartenarbeit zu sehen sind.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2018

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Mann Tom Brady und ihren Kids

Anzeige

Getty Images Model Gisele Bündchen im Februar 2019 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de