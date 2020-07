Mette-Marit (46) gewährt Einblicke in den Alltag mit ihren Liebsten! Im August 2001 gab die norwegische Kronprinzessin ihrem Mann Kronprinz Haakon (47) das Jawort. Inzwischen sind die beiden nicht nur Eheleute, sondern auch stolze Eltern von zwei Kindern. Im Netz hält die Königsfamilie ihre Fans mit regelmäßigen Beiträgen auf dem Laufenden. Zum Geburtstag ihres Gatten Haakon überraschte Mette-Marit nun mit neuen Aufnahmen der Familie!

"Ein Hoch auf den weltbesten Haakon", teilte Mette-Marit zum Ehrentag des norwegischen Thronfolgers stolz via Instagram mit. Das Geburtstagskind sei nicht nur der tollste Vater, sondern offenbar auch eine richtige Wasserratte – passend zu ihrer Aussage teilte die Blondine mehrere Schnappschüsse mit ihrem Partner und den Kids von vergangenen Ausflügen im Wasser und an Land. Außerdem erfüllt der 47-Jährige für Mette-Marit noch eine weitere Eigenschaft: Sie könne sich keinen Besseren an ihrer Seite vorstellen, um das Comedy-Drama "Afterlife" zu verfolgen.

Pünktlich zu Haakons Geburtstag sorgten die Royals auch für reichlich Bildernachschub, den sie ihren Followern nicht vorenthalten wollten: Neben den Glückwünschen an den Kronprinzen postete das norwegische Königshaus via Instagram diese neuen Familienporträts. Dabei posieren die vier freudestrahlend mit ihrem Hund an der Küste der Insel Dvergsøya vor Kristiansand.

Instagram / crownprincessmm Haakon und seine Frau Mette-Marit

Instagram / crownprincessmm Mette-Marit mit ihrem Gatten Haakon

Instagram / crownprincessmm Kronprinz Haakon mit seiner Frau Mette-Marit und den beiden Kindern

