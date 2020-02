Hier liegt eindeutig immer noch Liebe in der Luft! Seit 2001 gehen Kronprinzessin Mette-Marit (46) und Kronprinz Haakon (46) von Norwegen als Ehepaar durchs Leben. Neben ihren royalen Verpflichtungen sind die beiden liebende Eltern zweier Kinder – doch auch die Liebe füreinander kommt bei dem königlichen Pärchen nicht zu kurz. Im Netz veröffentlichen die zwei immer wieder niedliche Paar-Pics – so auch jetzt wieder: Aus dem Winterurlaub teilen Mette-Marit und Haakon ein inniges Bild!

Via Instagram veröffentlichen die Royals nun ein ziemlich süßes Selfie von sich. Total verknallt drückt Haakon seiner Frau einen dicken Knutscher auf die Schläfe, während die 46-Jährige überglücklich in die Kamera strahlt. Dass es den beiden in ihrer verschneiten Auszeit ausgesprochen gut geht, verdeutlichen sie mit den Worten: "Es ist so schön, wenn man hier kaum zehn Meter weit in den Schneesturm schauen kann."

So ein Pärchen-Schnappschuss von den norwegischen Royals ist allerdings keine Seltenheit. Zuletzt teilten die zwei einen witzigen Beitrag an Halloween, posierten davor während einer Lesereise in Berlin und amüsierten sich einige Tage vorher im Schnee.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon mit ihren zwei Kindern

Anzeige

Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / crownprincessmm Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de