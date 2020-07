Hat es sich Heidi Klum (47) in den vergangenen Tagen in Sachen Essen etwa einen Ticken zu gut gehen lassen? Erst vor wenigen Tagen sorgte das Model bei seiner Community mit einer freizügigen Aufnahme für Schnappatmung: Tiefenentspannt relaxt die Blondine mit einem XXL-Ausschnitt in der Sonne. Doch mit ihrem neuen Posting beweist die Germany's next Topmodel-Jurorin, dass auch bei ihr nicht jedes Kleidungsstück perfekt sitzt: Heidi bekommt ihre Jeans nicht mehr zu!

Kurz vor ihrem Auftritt in der Castingshow America's Got Talent musste Heidi erschreckend feststellen: Ihre helle Jeans mit der Waschung an den Oberschenkeln lässt sich nicht mehr so einfach schließen! Da hilft wohl auch das Einziehen ihres Bauches nichts mehr. "Was soll ich denn jetzt tragen? Die jedenfalls nicht", zeigte sich die Laufstegschönheit via Instagram über ihre Aufnahme der zu eng geratenen Hose völlig entsetzt.

Ob Heidi in den vergangenen Tagen einfach nur zu viel gegessen hat, oder ob die Jeans schon länger nicht mehr passt – dieses Geheimnis behält die stolze Vierfach-Mutter jedoch für sich. Und auch ihren Followern gibt die 47-Jährige keinen Platz für jegliche Spekulationen: Schon seit längerem hat Heidi die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen für andere Nutzer deaktiviert!

Instagram / heidiklum Heidi Klum in ihrer Jeans

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer zu engen Jeans, Juli 2020

Getty Images Heidi Klum, Model



