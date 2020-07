Heiß, heißer, Heidi Klum (47)! Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin weiß, wie man sich perfekt in Szene setzt, steht wohl außer Frage. Und die Aufnahmen, die sie momentan mit ihrer Community teilt, unterstreichen das einmal mehr. Ob bei einer schweißtreibenden Trainingseinheit im knappen Sport-Look oder bei einer Kunst-Session im Bikini – diese Bilder dürften bei ihren männlichen Followern sicher für Schnappatmung gesorgt haben. Nur einer schien sich weniger dafür zu interessieren: Ehemann Tom Kaulitz (30).

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi die zwei brandneuen Schnappschüsse. Auf dem ersten Foto liegt sie relaxt neben Tom – und das in einem ziemlich knappen Bikini inklusive Mega-Dekolleté. Doch der Musiker hat nur Augen für eine andere – und zwar für seine Gitarre. Auf dem zweiten Bild kuschelt sich die 47-Jährige näher an ihren Gatten und grinst in die Kamera. Und Tom? Der lässt sich davon offenbar nicht stören und spielt einfach weiter.

Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich Heidi den Fans im Netz in Bademode. Allerdings lag das Model nicht am Pool, sondern hatte offensichtlich seine künstlerische Ader entdeckt. Auf dem Schnappschuss stand Heidi im Bikini vor einer weißen Leinwand und zeigte ihren sieben Millionen Abonnenten ihre sexy Kehrseite.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2020



