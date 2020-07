Große Mama-Freuden bei Nina Bott (42)! Nach ihrer Karriere als Daily-Soap-Star bei GZSZ und Alles was zählt wurde die Schauspielerin zu einer richtigen Vollblut-Mama. 2003 kam ihr erster Sohn Lennox zur Welt, der aus der Beziehung mit dem Kameramann Florian König (52) entstanden war. Mit Benjamin Baarz hat sie die gemeinsamen Kinder Luna und Lio. Jetzt dürfen sich die drei Kids auf ein weiteres Geschwisterchen freuen: Nina ist wieder schwanger!

Auf Instagram verkündete die 42-Jährige ihr neues Babyglück. "Wollte die Erste sein, die es euch sagt...", schrieb die Moderatorin unter einen Videoclip, in dem sie sich in gelbem Rock und grauen Pulli an den Bauch fasst. In bunten Buchstaben verziert der Schriftzug "Baby Bump", zu Deutsch: "Baby Bauch" ihr Bäuchlein. Mit den süßen Hashtags "Bald Mama von vier" und "Das schaffen wir dann auch noch" teilte die baldige Vierfach-Mama die erfreulichen Nachrichten mit ihren Fans!

Diese sind wegen der Schwangerschaft ganz aus dem Häuschen. "Wow, herzlichen Glückwunsch. Eine schöne Schwangerschaft", wünschte ein User. Auch die schwangere Fiona Erdmann (31), die bald ihr erstes Baby erwartet, gratulierte Nina herzlich: "Oh, wie schön! Herzlichen Glückwunsch, Liebes."

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter, April 2020

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter, April 2020

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Sohn Lio und Tochter Luna



