Macht Denise Mski (20) ihre neue Liebe nun etwa offiziell? Schon seit einiger Zeit häufen sich die Spekulationen, dass die Influencerin wieder vergeben ist. Tatsächlich bestätigte sie vor wenigen Wochen, an einer Person wieder ein tieferes Interesse entwickelt zu haben – von einer Beziehung sprach sie zunächst aber nicht. Inzwischen sind sich die Fans jedoch sicher, dass die Ex-Partnerin von Jonas Ems (23) wieder einen neuen Freund hat – und zwar den TikToker Tommy Leichtle. Jetzt könnte sich dieser Verdacht bestätigen: Denise und Tommy zeigten sich gemeinsam im Netz und wirkten dabei ziemlich vertraut!

Auf Instagram veröffentlichte die 20-Jährige ein Spiegelselfie, auf dem sie glücklich in die Kamera grinst, während ihr Tommy einen Kuss auf die Wange gibt. Den Beitrag versah sie mit einem Herz und markierte den Webstar. Spätestens bei einem Blick in die Kommentare dürfte dabei deutlich werden, dass Tommy und Denise tatsächlich ein Paar sein könnten. So gratulierte die YouTuberin xLaeta den beiden zu ihrer Beziehung – und Denise bestätigte dies mit einem "Danke".

Mit ihrer neuen Liebe scheint die Blondine auch zusammen Urlaub zu machen: In ihrer Story teilte sie einige Aufnahmen von der Baleareninsel Mallorca, auf denen sie bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit Tommy zu sehen ist.

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / tommyleichtlee Tommy Leichtle im Juli 2020 auf Mallorca

Instagram / denise.mski Denise Mski im Juli 2020 in Berlin



