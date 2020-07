Hat sich Denise Mski (20) etwa neu verliebt? Über zwei Jahre galten die Blondine und Jonas Ems (23) als das YouTube-Traumpaar schlechthin, bis sie im vergangenen Sommer ihre Trennung beschlossen. Seitdem geht Denise offiziell als Single durchs Leben. Vor einigen Wochen verriet sie allerdings, Interesse an jemandem entwickelt zu haben. Hat sich daraus nun etwas Festes ergeben? Ein neues Posting von ihr wirkt zumindest so: Man könnte meinen, Denise umarmt darin ihren neuen Partner.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Netz-Bekanntheit jetzt einen Boomerang-Clip von sich mit einem Unbekannten: Denise schaut traurig in die Kamera, während sie ihre männliche Begleitung an einem Bahnhof fest umarmt. Offenbar stehen die beiden vor einer Verabschiedung. "Ich hasse Abschiede", schrieb die 20-Jährige zu dem Video. Das Gesicht des Jungen ist nicht zu sehen. Lediglich seine blonden, kurzen Haare sind zu erkennen. Pfiffige Fans wollen jedoch längst wissen, dass es sich um Rapper und TikToker Tommy Leichtle alias TommyN handelt.

Bereits seit Wochen kommentieren Denise und Tommy gegenseitig ihre Fotos auf Instagram. Gerade erst schrieb die ehemalige Krass Klassenfahrt-Darstellerin "Snack" unter eines seiner Pics, was sofort wilde Spekulationen in Gang setzte. Während ein Follower beispielsweise wissen wollte, ob die beiden Social-Media-Stars ein Paar seien, lag die Sache für einen anderen längst auf der Hand: "Safe! So auffällig, wie sie es machen", reagierte er auf den Kommentar.

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / tommyleichtlee Tommy Leichtle, Juni 2020

Instagram / tommyleichtlee TikTok-Star Tommy Leichtle



