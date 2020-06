Fast ein Jahr ist es her, dass der YouTube-Star Jonas Ems (23) und seine Partnerin Denise Mski (20) ihre Trennung bekannt gegeben haben. Im August 2019 hatte der Influencer völlig überraschend erklärt, dass ihre Liebe gescheitert ist. Wollten die beiden die Gründe zunächst aus der Öffentlichkeit raushalten, kam es vor Kurzem doch noch zu einem kleinen Rosenkrieg. Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen Jonas und Denise aber wieder geglättet – denn die Blondine scheint wieder bereit für eine neue Beziehung zu sein!

In einer Instagram-Fragerunde gab Denise vor Kurzem zu, dass es wieder jemanden in ihrem Leben gebe, für den sie sich sehr interessiere. Darüber, ob man den neuen Mann an ihrer Seite vielleicht kenne, machte sie allerdings noch ein großes Geheimnis und stellte klar: "Ich habe euch letztens gesagt, dass ich mein Liebesleben in Zukunft privater halten werde. Deswegen, selbst wenn es so wäre, dass man die Person kennt, ich würde es euch nicht öffentlich sagen. Es tut mir leid, aber manche Sache gehören einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit."

Einer ihrer Influencer-Kollegen weiß da aber offensichtlich mehr: News-YouTuber Ceddo. Er erklärte in einem seiner neuesten Clips, dass er etwas über Denises vermeintlichen neuen Freund wisse! "Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, dass sie Denise mit einem Boy in der Stadt gesehen hat, mit einem besonderen Boy, und die da auch so Hand in Hand gelaufen sind." Er habe wegen ihres Statements aber davon abgesehen, die beiden zu exposen – schließlich wolle er ihre Privatsphäre respektieren.

Anzeige

Actionpress/ Tamara Bieber Denise Mski und Jonas Ems bei den Nickelodeon Kids Choice Award 2019

Anzeige

Instagram / derceddo YouTuber Ceddo

Anzeige

Instagram / denise.mski Denise Mski in einer Berliner Ubahn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de