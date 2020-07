Domenico De Cicco (37) will mit einem Heiratsantrag an seine Liebste nichts überstürzen! Seit einigen Jahren gehen der Reality-TV-Star und seine Freundin Julia gemeinsam durchs Leben. Jetzt hatte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat geplant, seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Diesem Vorhaben machte die aktuelle Situation allerdings einen Strich durch die Rechnung. Für einen neuen Anlauf will Domenico jetzt aber den perfekten Moment abwarten!

Dass Domenico den Rest seines Lebens mit seiner Partnerin Julia verbringen möchte, steht für den ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer schon lange fest: "Klar wäre es schön, wenn ich ihr irgendwann mal einen Heiratsantrag machen könnte. Es kann bei uns nicht besser laufen, wir sind glücklich und ich wollte es zeitnah machen, aber Corona hat mich ein bisschen zurückgeworfen", verriet Domenico gegenüber Promiflash. Einen genauen Zeitpunkt, um seiner Herzdame die Frage aller Fragen zu stellen hat der 36-jährige Vater einer kleinen Tochter aber nicht geplant: "Wenn ein passender Moment ist und alles weiter so läuft wie jetzt, dann macht man einen Heiratsantrag!"

Ob es vielleicht sogar noch in diesem Jahr zu einem solchen Moment kommen wird? In Sachen Heiratsantrag hat Domenicos Freundin jedenfalls schon ganz genaue Vorstellungen. "Am liebsten in einer Pizzapackung", plauderte Julia bereits in einem Promiflash-Interview im Herbst des vergangenen Jahres aus.

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, ehemaliger Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco und seine Freundin Julia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de