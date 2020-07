Diana Kaloev braucht keinen Mann, um glücklich zu sein! Die Brünette suchte in der vergangenen Staffel von Der Bachelor nach der großen Liebe. Zwar durfte sie im Finale um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Preuss (30) buhlen – am Ende ging sie allerdings leer aus. Doch bei der Influencerin herrscht nach ihrer Kuppelshow-Erfahrung jetzt nicht etwa Dating-Frust – im Gegenteil. Die Kölnerin ist total froh mit ihrem Leben als Single und will daran so schnell auch nichts ändern!

Von ihrer Instagram-Community bekommt Diana seit Längerem die Frage gestellt, ob sie sich nicht einen Mann an ihrer Seite wünschen würde. In ihrer Story stellt die Studentin jetzt klar: "Die Antwort ist nein. Und ich würde auch nicht sagen, wenn's kommt, dann kommt's – sondern ich möchte momentan keinen Partner haben." Diana genießt es, unabhängig und frei zu sein. In ihrer Zeit ohne feste Partnerschaft habe sie sich zu einem besseren Menschen entwickelt. "Zudem komme ich aus einer sehr anstrengenden Beziehung, in der ich unfassbar viel gegeben und mich selbst komplett außer Acht gelassen habe. Heute reiche ich mir, um happy zu sein, meine Ziele zu erreichen und in einen immer besseren Einklang mit mir selbst zu kommen", fügte sie hinzu.

Ob Diana mit ihrer vergangenen Beziehung vielleicht auf Sebastian Preuss anspielt? Obwohl sie das Bachelor-Finale ohne Rose verlassen hat, wurde nach der TV-Show viel darüber spekuliert, ob die beiden doch noch zueinandergefunden haben. Beide haben dieses Gerücht allerdings nie bestätigt – laut Basti würden sie sich lediglich freundschaftlich gut verstehen.

