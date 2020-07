Fast wäre die Schwangerschaft unentdeckt geblieben! Gerade erst hat Nina Bott (42) mit dieser frohen Botschaft für eine riesige Überraschung gesorgt: Die Schauspielerin erwartet Baby Nummer vier. Nach ihrem ältesten Sohn Lennox, der aus der Beziehung mit Kameramann Florian König (52) stammt, und den gemeinsamen Kindern Luna und Lio mit ihrem aktuellen Partner Benjamin Baarz, ist jetzt nochmals Nachwuchs unterwegs. Beinahe wäre die erneute Schwangerschaft den werdenden Eltern allerdings entgangen. Denn: Benjamin hatte sich beim Ablesen des Testergebnisses geirrt.

Im Gespräch mit Bild hat die Blondine jetzt erste Details rund um ihre anderen Umstände ausgeplaudert und dabei verraten, dass das Paar erst auf den zweiten Blick von dem baldigen Kindersegen erfahren hatte. Ihr Liebster las beim ersten Nachsehen auf dem Teststreifen, dass die weitere Familienplanung wohl noch etwas warten müsse: Ergebnis negativ. "Wir sind noch nichtsahnend ins Bett und ich entdeckte es erst beim Aufräumen am nächsten Morgen", erinnert sich die 42-Jährige nun. Benjamin hatte sich demnach nur verlesen, denn der Test war eindeutig positiv.

Um die Baby-Nachricht mit der ganzen Welt zu teilen, ließ sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin dann etwas ganz Besonderes einfallen: In einem kurzen Clip auf Instagram posiert sie in einem grauen Pulli und umfasst dabei ihr Mini-Bäuchlein. Um es dann ganz offensichtlich zu machen, prangt in dicken, bunten Buchstaben der Schriftzug "Baby Bump", was auf Deutsch heißt: "Babybauch" "Wollte die Erste sein, die es euch sagt...", lautet der Kommentar der zukünftigen Vierfach-Mutter zu dem Videobeitrag.

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren drei Kindern

Getty Images Nina Bott und ihr Freund Benjamin Baarz

Getty Images Nina Bott beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im Jahr 2016



